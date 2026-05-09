Более тысячи военных прошли маршем на Параде Победы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялся военный парад, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие военнослужащие Ленинградского военного округа, курсанты военных вузов и сотрудники силовых структур — всего более тысячи человек.

В этом году зрители не увидели проезда боевых машин. Парад был исключительно пешим. На трибунах за происходящим наблюдали ветераны, общественники, священнослужители, чиновники и представители разных конфессий.

Вечером, в 22:00, торжества у стен Петропавловской крепости завершатся праздничным артиллерийским салютом.

В ходе Парада Победы в Москве зрителям рассказали о возможностях нового рода войск — систем беспилотной авиации. Гостям торжества представили всю линейку отечественных дронов: предназначенный для тактической поддержки ударный аппарат «Молния-2», связку разведчика «Зала» и барражирующего боеприпаса «Ланцет» эффективную против бронетехники, и тяжёлые «Герань-2» и «Герань-5» — для ударов по целям в глубине обороны противника.