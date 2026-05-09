9 мая, 09:08

Цена ксенофобии: Путин напомнил о трагическом уроке Великой Отечественной

Путин: 22 июня 1941 года показало, к чему ведёт слепая вера в превосходство

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Выступая на торжественном приёме в Кремле, президент России Владимир Путин заявил, что 22 июня 1941 года должно навсегда остаться в памяти как предупреждение о катастрофических итогах расового высокомерия. По словам главы государства, в этой скорбной дате сокрыто напоминание о том, куда приводит ксенофобия и отказ народам в праве на самоопределение.

«В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, к каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность», — сказал он.

«Никогда не делили Победу»: Путин отметил вклад всех народов в разгром нацизма

На кремлёвском приёме по случаю 9 Мая Владимир Путин лично приветствовал собравшихся иностранных гостей. Президент России подчеркнул, что искренне рад разделить праздничный вечер в обществе верных друзей и надежных партнёров из разных стран. Среди участников приёма — главы Казахстана, Лаоса, Узбекистана, Южной Осетии, лидеры Словакии, Малайзии и Республики Сербской.

