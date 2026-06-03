Киргизия впервые избрана в Совет Безопасности ООН

Киргизия впервые в своей истории станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Такое решение приняли по итогам голосования в Генеральной Ассамблее, сообщает ТАСС.

За место в Совбезе Киргизия боролась с Филиппинами. Чтобы получить мандат, стране нужно было заручиться поддержкой двух третей членов Генассамблеи. Необходимого результата удалось добиться после четырёх раундов голосования. В финальном раунде за Киргизию проголосовали 142 государства. Это позволило республике получить место в одном из ключевых органов ООН.

К работе в Совете Безопасности Киргизия приступит 1 января 2027 года. Вместе с ней непостоянными членами станут Австрия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго. Новые страны сменят Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, чьи полномочия в Совбезе завершатся 31 декабря 2026 года.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров призывал мировых лидеров поддержать кандидатуру республики на выборах в непостоянные члены Совбеза ООН. Он подчёркивал, что избрание Кыргызстана стало бы шагом к восстановлению исторической справедливости и подтверждением равного права всех стран быть представленными в ключевом органе организации. Жапаров также обещал, что в случае победы Бишкек будет добиваться большей эффективности и прозрачности работы Совета Безопасности, а также внесёт вклад в борьбу с глобальными угрозами.