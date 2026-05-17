Жапаров призвал мировых лидеров избрать Киргизию в непостоянные члены СБ ООН

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к лидерам стран мира с призывом поддержать кандидатуру республики на предстоящих выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Соответствующее обращение опубликовано пресс-службой главы государства.

Как подчеркнул Жапаров, избрание Кыргызстана станет свидетельством политической воли международного сообщества, направленной на восстановление исторической справедливости и обеспечение равного права для всех стран быть представленными в ведущем органе Организации. Президент заверил, что в случае избрания Бишкек намерен продолжать повышать эффективность и прозрачность работы Совета Безопасности, а также внести достойный вклад в коллективные усилия по противодействию глобальным вызовам и угрозам.

«Глубоко убеждён, что Вы, Ваши Превосходительства, поддержите Кыргызскую Республику в ходе голосования в июне 2026 года», — написал киргизский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предстоящая смена генерального секретаря ООН может стать шансом для реформирования организации. По словам главы МИД РФ, выборы нового генсека дают возможность «наведения порядка» во Всемирной организации, хотя Москва понимает существующие политические реалии и не строит чрезмерных ожиданий.