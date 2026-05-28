28 мая, 08:02

«В мире преобладает не право, а сила»: В Киргизии призвали к единству евразийских стран

Посол Киргизии Джекшенкулов: Когда мир раскалывается, мы с РФ должны быть вместе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Центробежные процессы раскалывают мир, конкуренция вытесняет международное право. Странам нужны площадки для диалога. Посол Киргизии Аликбек Джекенкулов подчеркнул, что разрозненность уступает солидарности.

Дипломат поддержал обсуждение партнёрства в гуманитарной сфере и безопасности на евразийском пространстве, пишет RuNews24.ru. Он указал, что при глобальном расколе государствам важно объединяться. История подтверждает, что совместное развитие выгодно народам. Когда сила преобладает над правом, единство становится необходимостью.

Интеграция на континенте отвечает логике выживания. При ослаблении гарантий безопасности страны находят защиту в диалоге. Опыт показывает, что народы, преодолевшие недоверие ради общих целей, выигрывают в перспективе.

ЕС впервые ввёл санкции против Киргизии за реэкспорт в Россию

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров призвал лидеров стран мира поддержать кандидатуру республики на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Президент заверил — в случае избрания Бишкек продолжит работу над повышением эффективности и прозрачности деятельности Совета. Киргизия готова внести вклад в укрепление международного диалога и решение глобальных вопросов безопасности.

Лия Мурадьян
