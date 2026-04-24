ЕС впервые ввёл санкции против Киргизии за реэкспорт в Россию

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России и впервые применил механизм против обхода ограничений через третьи страны. Под новые меры попала Киргизия.

Ограничения касаются поставок из ЕС в республику станков с числовым программным управлением и сетевого оборудования. В Брюсселе считают, что такая продукция могла реэкспортироваться в Россию в обход действующих запретов.

В Евросоюзе подчеркнули, что механизм против обхода санкций применён впервые. В Еврокомиссии заявили, что ЕС не будет игнорировать случаи, когда товары из Европы систематически перенаправляются в Россию через экспортёров в других странах.

Киргизские власти ранее предупреждали, что могут обратиться в суд, если ЕС введёт ограничения против страны из-за подозрений в поставках отдельных товаров в Россию. В Бишкеке заявляли, что Брюссель не объяснил, какие именно шаги республика должна предпринять, чтобы доказать соблюдение западных санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые меры, заявил, что если страна действует в своих интересах, значит, она видит в этом выгоду, превышающую возможные альтернативы.

Помимо мер против реэкспорта, новый пакет затрагивает нефтегазовый сектор, банки, криптовалютные операции, внешние расчёты и поставки товаров. В санкционные списки также включены российские НПЗ, танкеры так называемого теневого флота, крупные порты, платёжные агенты и компании, связанные с оборонным сектором. Отдельно ЕС расширил защиту европейских компаний от исков российских организаций, связанных с санкциями.