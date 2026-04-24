Захарова иронично ответила на 20-й пакет санкций от ЕС
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией переложила задачу по эмоциональной оценке свежего 20-го пакета ограничений от Евросоюза на плечи известного тележурналиста Владимира Соловьёва. Такой подход дипломат объяснила в своём аккаунте в Telegram, указав, что именно этот медийный персонаж способен найти единственно верную формулировку для реакции на действия Брюсселя.
Перечень пополнился персоналиями и структурами: в чёрный список угодили рэп-исполнитель Тимати, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, «Газпром флот», ряд «дочек» холдинга, Белорусская нефтяная компания, а также физтех из Московской области.
«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьёв. Брат, не подкачай», — написала она.
Напомним, что Совет ЕС ранее одобрил финансовый пакет для Украины на 2026-2027 годы, рассчитывая на последующее возмещение за счёт репараций от Москвы. Туда попали 117 физических и 60 юридических лиц. Примечательно, что ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ. Россия не оставила без реакции произошедшее. МИД РФ заявил о подготовке ответа на новые санкции Евросоюза. При этом Европа явно не планирует останавливаться. Кая Каллас уже анонсировала старт работы над 21-м пакетом антироссийских ограничений, сделав это заявление перед началом неформального саммита ЕС.
