Захарова иронично ответила на 20-й пакет санкций от ЕС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией переложила задачу по эмоциональной оценке свежего 20-го пакета ограничений от Евросоюза на плечи известного тележурналиста Владимира Соловьёва. Такой подход дипломат объяснила в своём аккаунте в Telegram, указав, что именно этот медийный персонаж способен найти единственно верную формулировку для реакции на действия Брюсселя.

Перечень пополнился персоналиями и структурами: в чёрный список угодили рэп-исполнитель Тимати, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, «Газпром флот», ряд «дочек» холдинга, Белорусская нефтяная компания, а также физтех из Московской области.

«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьёв. Брат, не подкачай», — написала она.