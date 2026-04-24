24 апреля, 07:48

Каллас: ЕС пересмотрит «красные линии» в 21-м пакете санкций против России

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Лидеры стран ЕС в рамках неформального саммита планируют пересмотреть ряд прежних «красных линий» при работе над 21-м пакетом санкций против России. Об этом во время пресс-подхода заявила глава евродипломатии Кайя Каллас.

«Теперь нам также следует пересмотреть прежние «красные линии», которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что ещё можно сделать. Лидеры действительно активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций», — сказала чиновница.

В постпредстве России назвали санкции ЕС против энергоресурсов бездумными

Напомним, Кая Каллас анонсировала старт работы над 21-м пакетом антироссийских ограничений, сделав это заявление перед началом неформального саммита ЕС. По словам руководителя евродипломатии, руководители стран ЕС действительно продвигаются в направлении новой серии рестрикций.

BannerImage
