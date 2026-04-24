В постпредстве России назвали санкции ЕС против энергоресурсов бездумными

Запрет ЕС на российские энергоресурсы назвали фактором дестабилизации рынков. Об этом сообщили в постпредстве России при ЕС.

«Экономические реалии и время всё расставят по своим местам, бумеранг вернётся к тем, кто его так бездумно запустил», — отметили в представительстве.

В постпредстве указали, что ограничения на закупку российских углеводородов способны повлиять на глобальные энергетические рынки. Там считают, что такие меры могут ударить по экономике стран Евросоюза и усилить нестабильность.

Представители подчеркнули, что решения принимают на фоне уже существующих колебаний на рынках. По их оценке, отказ от российских ресурсов создаёт дополнительные риски для европейских потребителей и промышленности.

Ранее в МИД РФ заявили о подготовке ответа на новые санкции Евросоюза. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что российская сторона изучит принятые меры перед выработкой реакции. Он подчеркнул, что оценка эффективности санкций возможна только после анализа документов. По его словам, ограничения, введённые ранее, не привели к ожидаемым результатам, а санкционная политика продолжается уже несколько лет.