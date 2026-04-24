Макрон назвал одобрение кредита Украине и принятие санкций «чётким сигналом» РФ

Евросоюз направил России «чёткий сигнал», одобрив кредит для Украины и новый пакет санкций. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях неформального заседания ЕС на Кипре.

«Рад вновь встретиться с Зеленским в кулуарах неформального заседания Европейского совета на Кипре. Я приветствую выделение европейского кредита Украине, что является очень сильным сигналом о нашей решимости и впредь поддерживать Украину. Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является чётким сигналом для России», — пишет Макрон.

По его словам, на саммите лидеры обсудили сотрудничество в сфере обороны, дальнейшее давление на военную экономику России и работу в рамках «коалиции желающих». Макрон добавил, что поддержка Украины со стороны Европы не ослабнет ни сейчас, ни в дальнейшем.

Напомним, финансовая поддержка Украины на ближайшие два года в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России получили одобрение на министерском уровне в Совете ЕС. Эти решения, как утверждает глава Евросовета, обеспечат как военные, так и бюджетные нужды Киева, а также усилят санкционное давление на Москву.