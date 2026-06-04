Струхнувший Мерц переобулся и заговорил о переговорах с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил, что ФРГ теперь стоит наладить диалог с Россией. Как пишет DIE ZEIT, в Берлине уже несколько недель готовятся к возможным переговорам с Москвой по Украине.

Издание отмечает, что раньше Мерц долго не видел смысла в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Однако теперь в немецкой правительственной линии появились изменения: в канцелярии регулярно обсуждают возможный формат контактов с Россией.

По данным DIE ZEIT, консультации проходят прежде всего с представителями Франции и Великобритании. В правительственных кругах считают, что для европейской стороны постепенно открывается «окно» для переговоров с Москвой.

При этом вокруг возможного диалога уже появлялись разные заявления. В частности, обсуждалась версия, что бывший канцлер Ангела Меркель могла бы вести переговоры с Путиным от имени ЕС. Сам российский президент, как пишет издание, предлагал в качестве посредника бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.