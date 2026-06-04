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Регион
4 июня, 15:54

Струхнувший Мерц переобулся и заговорил о переговорах с Россией

Zeit: Мерц решил, что Германии необходимо наладить диалог с Россией

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld / dpa/picture-alliance

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил, что ФРГ теперь стоит наладить диалог с Россией. Как пишет DIE ZEIT, в Берлине уже несколько недель готовятся к возможным переговорам с Москвой по Украине.

Издание отмечает, что раньше Мерц долго не видел смысла в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Однако теперь в немецкой правительственной линии появились изменения: в канцелярии регулярно обсуждают возможный формат контактов с Россией.

По данным DIE ZEIT, консультации проходят прежде всего с представителями Франции и Великобритании. В правительственных кругах считают, что для европейской стороны постепенно открывается «окно» для переговоров с Москвой.

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При этом вокруг возможного диалога уже появлялись разные заявления. В частности, обсуждалась версия, что бывший канцлер Ангела Меркель могла бы вести переговоры с Путиным от имени ЕС. Сам российский президент, как пишет издание, предлагал в качестве посредника бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

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Николь Вербер
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