Россия в ответе за любые дроны? В ЕС лицемерно сформулировали итоги саммита

Участники саммита Евросоюза возложили на Россию ответственность за последствия всех инцидентов с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран сообщества. Такая формулировка содержится в итоговом заявлении встречи.

Европейский совет осудил «многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море». В документе утверждается, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия».

ТАСС обращает внимание, что в заявлении не уточняется происхождение каждого аппарата, попавшего в воздушное или морское пространство европейских государств.

Агентство также отмечает, что в тексте не упоминается украинское происхождение отдельных морских и воздушных беспилотников, обнаруженных в Европе в последние недели.

По оценке ТАСС, принятая формулировка фактически позволяет Брюсселю возлагать ответственность на Москву вне зависимости от того, кому принадлежал конкретный аппарат.