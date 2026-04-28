28 апреля, 14:55

Белоусов пригрозил ЕС «непредсказуемыми последствиями» за передачу БПЛА Киеву

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что поставки ударных беспилотников Украине со стороны Европы могут привести к серьёзным последствиям. Об этом он сказал на встрече министров обороны стран ШОС в Бишкеке.

«Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям», — отметил он.

По словам министра, Россия фиксирует снижение участия США в поддержке Киева и одновременный рост помощи со стороны европейских стран. Он добавил, что ЕС всё активнее вовлекается в происходящее, включая финансирование и поставки вооружений.

Белоусов также подчеркнул, что Москва отслеживает цепочки поставок и раскрывает их. В качестве примера он привёл опубликованные данные о европейских компаниях, производящих и отправляющих беспилотники и комплектующие.

Ранее Белоусов заявлял, что на мировой арене наблюдается напряжённая ситуация. Глава ведомства подчеркнул, что за 25 лет ШОС укрепила позиции и стала значимым объединением на евразийском пространстве.

Полина Никифорова
