Белоусов заявил о крайне неустойчивой международной обстановке
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о напряжённой ситуации на мировой арене. По его словам, текущая встреча проходит на фоне серьёзной нестабильности.
«Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки», — отметил он на совещании министров обороны стран ШОС в Бишкеке.
При этом глава ведомства подчеркнул, что за 25 лет организация укрепила позиции и стала значимым объединением на евразийском пространстве. Этому способствуют регулярные контакты между оборонными структурами стран-участниц.
Он добавил, что ключевая задача сотрудничества — поддержание стабильности и безопасности в регионе. Встреча в Бишкеке направлена на координацию усилий в этих вопросах.
Ранее Life.ru сообщал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.