Белоусов заявил о крайне неустойчивой международной обстановке

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о напряжённой ситуации на мировой арене. По его словам, текущая встреча проходит на фоне серьёзной нестабильности.

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки», — отметил он на совещании министров обороны стран ШОС в Бишкеке.

При этом глава ведомства подчеркнул, что за 25 лет организация укрепила позиции и стала значимым объединением на евразийском пространстве. Этому способствуют регулярные контакты между оборонными структурами стран-участниц.

Он добавил, что ключевая задача сотрудничества — поддержание стабильности и безопасности в регионе. Встреча в Бишкеке направлена на координацию усилий в этих вопросах.

Ранее Life.ru сообщал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам встречи с Андреем Белоусовым заявил, что правительство республики будет полностью поддерживать политику РФ по защите государственного суверенитета.