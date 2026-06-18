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18 июня, 13:24

Мелони закатила глаза, когда Макрон нашептал ей что-то на ухо на саммите G7

Джорджа Мелони и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Джорджа Мелони и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не смогла сдержать эмоций после того, как президент Франции Эммануэль Макрон нашептал ей что-то на ухо на саммите «Большой семерки» (G7). Как сообщает Daily Mail, политик закатила глаза.

О чём именно шла речь, остаётся неизвестным, но таблоид отмечает, что обычно на официальных мероприятиях лидеры стараются «держать лицо».

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С Мелони произошёл ещё один курьёз на саммите G7: Владимир Зеленский попытался поцеловать премьер-министра Италии, но она сдержанно отвернулась и рассмеялась, завершив приветствие объятием. Психолог назвала это нарушением этикета и «глубоким личностным сбоем» на фоне стресса.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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