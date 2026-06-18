Мелони закатила глаза, когда Макрон нашептал ей что-то на ухо на саммите G7
Джорджа Мелони и Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не смогла сдержать эмоций после того, как президент Франции Эммануэль Макрон нашептал ей что-то на ухо на саммите «Большой семерки» (G7). Как сообщает Daily Mail, политик закатила глаза.
О чём именно шла речь, остаётся неизвестным, но таблоид отмечает, что обычно на официальных мероприятиях лидеры стараются «держать лицо».
С Мелони произошёл ещё один курьёз на саммите G7: Владимир Зеленский попытался поцеловать премьер-министра Италии, но она сдержанно отвернулась и рассмеялась, завершив приветствие объятием. Психолог назвала это нарушением этикета и «глубоким личностным сбоем» на фоне стресса.
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