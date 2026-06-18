Попытка Владимира Зеленского поцеловать в губы премьер-министра Италии Джорджу Мелони на международной встрече вызвала волну обсуждений. Клинический психолог Ирина Коржаева считает: это не просто нарушение этикета, а глубокий личностный сбой на фоне хронического стресса и возможного употребления запрещённых веществ.

Зеленский никогда не славился знанием обычного этикета, а мастерством политического — тем более. Можно вывести комика в президенты, но комика из президента — вывести невозможно. Ирина Коржаева Клинический психолог

Наша собеседница пояснила: Зеленский видимо забыл, что Мелони — в первую очередь премьер-министр, а не просто яркая и красивая итальянская женщина. Она всеми возможными жестами дала понять, что такое поведение неприемлемо, и очень политкорректно исправила его ошибку.

«Здесь имеет место глубокий личностный сбой, при котором человек перестаёт видеть разницу между сценой КВН и международной дипломатией, а также теряет способность считывать сигнал «НЕТ» от женщины», — поясняет Коржаева.

Психолог предполагает, что у экс-комедианта налицо прогредиентное нарушение социального интеллекта и контроля импульсов на фоне смешанного расстройства личности (истероидное + нарциссическое) с признаками лобной дисфункции. Хронический стресс, по её словам, выступает утяжеляющим фактором.

Мелони своим холодным разворотом поставила ему диагноз без МРТ. Вещества лишь усиливают эту деградацию. Он на этом всём уже не понимает, что и с кем делает. Ирина Коржаева Клинический психолог

Напомним, на полях саммита G7 во Франции Владимир Зеленский предпринял неловкую попытку поцеловать премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Неловкая ситуация попала на камеры: глава киевского режима при приветствии наклонился лицом к лицу итальянского политика, однако та сдержанно отстранилась и отреагировала смехом, после чего стороны ограничились объятиями и традиционным соприкосновением щеками.