«Нацист не откажется от преступлений»: В Госдуме объяснили, чего Зеленский добивается ударами по Москве
Депутат Толмачёв: Киев пытается вызвать панику в Москве, это ему не удастся
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Ударами по Москве Киев пытается разжечь панику среди горожан, но ему это не удастся. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с Life.ru прокомментировал атаку на столицу и работу оперативных служб.
Сегодняшний удар ВСУ по Москве – это самый настоящий теракт. Враг пытается разжечь панику. Ответ Вооружённых сил РФ уже воспоследовал, нанесены удары по стратегическим объектам в нескольких областях Украины.
Парламентарий отметил высокое качество работы оперативных служб, медицинских сотрудников и органов власти разных уровней. Благодаря им районы города и областные округа быстро вернулись к привычному ритму жизни, а пострадавшие в краткие сроки получили необходимую помощь.
Особое возмущение депутата вызвали попытки Владимира Зеленского оправдать эти атаки.
«Террорист смеет ставить условия и рассуждать о завершении конфликта. Зеленскому надо начать с себя: прекратить атаки, убийства русских детей и преследование русского языка. Но нацистский лидер не способен отказаться от преступлений, а значит, армия России продолжит работу для защиты нашего народа», — подчеркнул парламентарий.
Напомним, минувшей ночью несколько регионов РФ подверглись массированному налёту украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и ликвидировали 555 дронов самолётного типа над территорией 19 регионов. Атака на Москву стала самой масштабной за последние два года — над столицей уничтожили 180 БПЛА.
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