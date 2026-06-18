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18 июня, 10:27

«Нацист не откажется от преступлений»: В Госдуме объяснили, чего Зеленский добивается ударами по Москве

Депутат Толмачёв: Киев пытается вызвать панику в Москве, это ему не удастся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Ударами по Москве Киев пытается разжечь панику среди горожан, но ему это не удастся. Так депутат Госдумы Александр Толмачёв в беседе с Life.ru прокомментировал атаку на столицу и работу оперативных служб.

Сегодняшний удар ВСУ по Москве – это самый настоящий теракт. Враг пытается разжечь панику. Ответ Вооружённых сил РФ уже воспоследовал, нанесены удары по стратегическим объектам в нескольких областях Украины.

Александр Толмачёв

Депутат Госдумы

Сегодняшний удар ВСУ по Москве – это самый настоящий теракт. Враг пытается разжечь панику. Ответ Вооружённых сил РФ уже воспоследовал, нанесены удары по стратегическим объектам в нескольких областях Украины.
Сегодняшний удар ВСУ по Москве – это самый настоящий теракт. Враг пытается разжечь панику. Ответ Вооружённых сил РФ уже воспоследовал, нанесены удары по стратегическим объектам в нескольких областях Украины.

Парламентарий отметил высокое качество работы оперативных служб, медицинских сотрудников и органов власти разных уровней. Благодаря им районы города и областные округа быстро вернулись к привычному ритму жизни, а пострадавшие в краткие сроки получили необходимую помощь.

Особое возмущение депутата вызвали попытки Владимира Зеленского оправдать эти атаки.

«Террорист смеет ставить условия и рассуждать о завершении конфликта. Зеленскому надо начать с себя: прекратить атаки, убийства русских детей и преследование русского языка. Но нацистский лидер не способен отказаться от преступлений, а значит, армия России продолжит работу для защиты нашего народа», — подчеркнул парламентарий.
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Напомним, минувшей ночью несколько регионов РФ подверглись массированному налёту украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и ликвидировали 555 дронов самолётного типа над территорией 19 регионов. Атака на Москву стала самой масштабной за последние два года — над столицей уничтожили 180 БПЛА.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Ольга Годуненко
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