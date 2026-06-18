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Регион
18 июня, 05:25

555 дронов в 19 регионах: Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня

Минобороны доложило об уничтожении 555 украинских БПЛА за ночь над Россией

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявили в Минобороны РФ.

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180 беспилотников сбиты на подлёте к Москве, работа ПВО продолжается, сообщил Сергей Собянин. Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Градоначальник подчеркнул, что принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий.

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Андрей Бражников
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