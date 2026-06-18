Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 03:14

Собянин: Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» утром 18 июня.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ», — говорится в сообщении Собянина от 06:08.

Мэр добавил, что принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий.

Собянин сообщил о незначительных повреждениях на территории ТЦ после атаки БПЛА
Собянин сообщил о незначительных повреждениях на территории ТЦ после атаки БПЛА

По последним данным, силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника на подлёте к Москве с начала суток.

Напомним, 16 июня БПЛА также атаковали МНПЗ. Последствия того удара ликвидировали. Инцидент не отразился на работе предприятия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar