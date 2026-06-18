Собянин: Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ

Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» утром 18 июня.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ», — говорится в сообщении Собянина от 06:08.

Мэр добавил, что принимаются меры, направленные на ликвидацию последствий.

По последним данным, силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника на подлёте к Москве с начала суток.

Напомним, 16 июня БПЛА также атаковали МНПЗ. Последствия того удара ликвидировали. Инцидент не отразился на работе предприятия.