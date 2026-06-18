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18 июня, 02:48

Собянин сообщил о незначительных повреждениях на территории ТЦ после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Незначительные повреждения зафиксированы на территории одного из московских ТЦ после атаки украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин утром 18 июня.

«Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Мэр также проинформировал об уничтожении ещё пяти БПЛА на подлёте к городу. Общее число сбитых беспилотников выросло до 33.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

Один человек погиб и двое ранены при ударе БПЛА ВСУ по Гуково Ростовской области
Один человек погиб и двое ранены при ударе БПЛА ВСУ по Гуково Ростовской области

Атаки киевского режима на мирное население и инфраструктуру являются провокацией, призванной отвлечь внимание от провалов на линии боевого соприкосновения, неоднократно заявляли в России. Средства противовоздушной обороны РФ стабильно сбивают вражеские аппараты. Реакцией на действия киевского режима становятся точечные поражения объектов украинского военно-промышленного комплекса, где налажено производство беспилотников.

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Никита Никонов
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