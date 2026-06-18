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18 июня, 01:19

Временные ограничения ввели во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В четырёх аэропортах московского региона временно перестали принимать и выпускать воздушные суда в целях безопасности. Об этом объявила пресс-служба Росавиации.

Первым об ограничениях сообщил авиаузел Домодедово. Там ввели запрет на прилёты и вылеты. «Введены временные ограничения на прием и выпуск», — говорилось в оперативной сводке ведомства.

Вскоре стало известно, что аналогичные меры затронули ещё три гавани. Росавиация подтвердила: «Аэропорты Внуково, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

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Таким образом, режим действует во всех ключевых авиаузлах столичного региона. Причины случившегося пока не озвучиваются.

Пассажирам советуют сохранять спокойствие и уточнять статус рейсов у представителей авиакомпаний или на онлайн-табло терминалов.

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Никита Никонов
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