Временные ограничения ввели во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево

В четырёх аэропортах московского региона временно перестали принимать и выпускать воздушные суда в целях безопасности. Об этом объявила пресс-служба Росавиации.

Первым об ограничениях сообщил авиаузел Домодедово. Там ввели запрет на прилёты и вылеты. «Введены временные ограничения на прием и выпуск», — говорилось в оперативной сводке ведомства.

Вскоре стало известно, что аналогичные меры затронули ещё три гавани. Росавиация подтвердила: «Аэропорты Внуково, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

Таким образом, режим действует во всех ключевых авиаузлах столичного региона. Причины случившегося пока не озвучиваются.

Пассажирам советуют сохранять спокойствие и уточнять статус рейсов у представителей авиакомпаний или на онлайн-табло терминалов.