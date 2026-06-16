МО РФ: Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник за семь часов
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Российская ПВО за семь часов отразила новую массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, 16 июня с 07:00 до 14:00 мск дежурные расчёты перехватили и уничтожили 151 БПЛА самолётного типа.
География налётов оказалась весьма обширной. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями. Также цели уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ночная атака ВСУ на регионы России тоже была масштабной. С 20:00 до 07:00 мск системы ПВО сбили 172 украинских беспилотника над 15 областями. Кроме того, из-за угрозы дронов Росавиация временно ограничивала приём и выпуск самолётов в 12 аэропортах. Под ограничения попали Ярославль, Калуга, Краснодар, Казань, Ульяновск, Пенза, Чебоксары, Нижний Новгород, а также столичные Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
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