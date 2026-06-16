МО РФ: Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник за семь часов

Российская ПВО за семь часов отразила новую массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, 16 июня с 07:00 до 14:00 мск дежурные расчёты перехватили и уничтожили 151 БПЛА самолётного типа.

География налётов оказалась весьма обширной. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями. Также цели уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Чёрного морей.