Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 12:14

МО РФ: Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник за семь часов

Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

Российская ПВО за семь часов отразила новую массированную атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, 16 июня с 07:00 до 14:00 мск дежурные расчёты перехватили и уничтожили 151 БПЛА самолётного типа.

География налётов оказалась весьма обширной. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями. Также цели уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Чёрного морей.

«Стерилизация местности»: Российские дроноводы уничтожили 30 «ждунов» за полтора месяца на СВО
«Стерилизация местности»: Российские дроноводы уничтожили 30 «ждунов» за полтора месяца на СВО

Ночная атака ВСУ на регионы России тоже была масштабной. С 20:00 до 07:00 мск системы ПВО сбили 172 украинских беспилотника над 15 областями. Кроме того, из-за угрозы дронов Росавиация временно ограничивала приём и выпуск самолётов в 12 аэропортах. Под ограничения попали Ярославль, Калуга, Краснодар, Казань, Ульяновск, Пенза, Чебоксары, Нижний Новгород, а также столичные Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar