Росавиация ввела ограничения в 12 аэропортах России
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов утром 16 июня затронули уже 12 российских аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения действуют в аэропортах Ярославля, Калуги, Краснодара, Казани, Ульяновска, Пензы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в Росавиации.
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