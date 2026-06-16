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16 июня, 04:18

Росавиация ввела ограничения в 12 аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов утром 16 июня затронули уже 12 российских аэропортов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения действуют в аэропортах Ярославля, Калуги, Краснодара, Казани, Ульяновска, Пензы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в Росавиации.

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Антон Голыбин
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