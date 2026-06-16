Расчёты ПВО сбили уже 20 украинских беспилотников на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Системы противовоздушной обороны перехватили шесть украинских дронов, летевших к Москве. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 20, сообщает столичный мэр Сергей Собянин.
«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины наносят удары по Энергодару посредством дронов, запускаемых из города Никополь. Они используют местных жителей как живой щит. Удары беспилотников по Запорожской области наносятся из населённых пунктов у линии фронта. Энергодар с Запорожской АЭС находится на левом берегу в Запорожской области под контролем России, а Никополь — на правом берегу, на подконтрольной Киеву территории Днепропетровской области. Расстояние между городами по прямой — около 20 километров.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.