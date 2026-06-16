Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины наносят удары по Энергодару посредством дронов, запускаемых из города Никополь. Они используют местных жителей как живой щит. Удары беспилотников по Запорожской области наносятся из населённых пунктов у линии фронта. Энергодар с Запорожской АЭС находится на левом берегу в Запорожской области под контролем России, а Никополь — на правом берегу, на подконтрольной Киеву территории Днепропетровской области. Расстояние между городами по прямой — около 20 километров.