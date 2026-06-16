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Регион
16 июня, 04:00

Системы ПВО сбили более 30 БПЛА ВСУ в Ростовской области за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Расчёты противовоздушной обороны за ночь сбили более 30 украинских беспилотников на территории Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено три с половиной десятка БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 4 районах области. Атаке подверглись: Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы», — говорится в заявлении.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. В регионе по-прежнему действует режим беспилотной опасности.

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Ранее на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание из-за падения обломков украинского дрона. Жертв и пострадавших нет. В тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. Кроме того, была перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

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Тимур Хингеев
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