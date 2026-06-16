В Краснодарском крае произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

В станице Полтавской Красноармейского района из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) произошло возгорание на нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. В тушении участвуют 32 человека и 7 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Также после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским», — уточнили в оперштабе.

В городе Рыбинск Ярославской области продолжаются работы по ликвидации возгорания на объекте топливной инфраструктуры. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, пожар вспыхнул в воскресенье в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. На данный момент к тушению пожара привлечены все необходимые силы и средства. Специалисты делают всё возможное, чтобы справиться с огнём.