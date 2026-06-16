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Регион
15 июня, 22:10

Ребёнка, пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ в Туле, спас сосед из-под обломков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Сосед спас ребёнка из-под обломков разрушенного дома после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Туле. Об этом рассказала очевидец событий в видеокомментарии, который распространила пресс-служба правительства Тульской области.

По словам женщины, ребёнка смогли найти благодаря плачу. Сосед услышал его и достал пострадавшего из-под завалов.

«Они бы так не нашли, если бы ребёнок не заплакал, сосед извлёк из-под обломков», — рассказала женщина.

Губернатор рассказал о помощи пострадавшим при ночной атаке БПЛА на Тулу
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Ранее сообщалось, что атаке беспилотников в ночь на 15 июня подвергся жилой сектор Тулы. По данным губернатора Дмитрия Миляева, в посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов. Предварительно, три человека погибли, ещё трое пострадали, среди них годовалый ребёнок.

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Антон Голыбин
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