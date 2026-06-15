Три человека погибли при атаке дронов ВСУ на Тульскую область

Три человека стали жертвами ночной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Тульскую область. Ещё трое получили ранения. Среди пострадавших оказался годовалый ребёнок. Врачи уже оказывают им необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Ещё трое, в том числе годовалый ребёнок, пострадали», — указал он в телеграм-канале.

Украинские военные нанесли удар дронами по жилому сектору Тулы в ночь на 15 июня. Также под обстрел попали посёлки Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.