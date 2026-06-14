16-летняя девушка и мужчина ранены при атаке ВСУ на магазин в Курской области
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В приграничной зоне Курской области FPV-дрон атаковал магазин в слободе Белая Беловского района. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн у себя в Максе.
В результате удара пострадали двое: 43-летний мужчина получил осколочные ранения ног, а 16-летняя девушка — закрытую черепно-мозговую травму. Обоих госпитализируют в Курск.
У магазина автозапчастей повреждены крыша, фасад и окна, также посечён легковой автомобиль, отметил глава области.
Это не единственные пострадавшие за сегодня в Курской области. Ранее Life.ru рассказывал, что две женщины были ранены во время одной из атак ВСУ по региону. Одна из них получила слепое осколочное ранение правой голени.
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