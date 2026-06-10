В Курской области умер пострадавший при атаке украинского БПЛА на агрофирму

В Курской области в больнице скончался один из пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на агрофирму в Большесолдатском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Сегодня в больнице скончался один из трёх пострадавших в результате атаки БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе», — написал он.

По его словам, в больнице скончался 61-летний мужчина по имени Виталий. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав произошедшее трагедией, не имеющей оправдания.

Напомним, 5 июня в Курской области украинский беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка Большесолдатского района. В результате удара пострадали трое мужчин в возрасте 68, 61 и 30 лет. Медики диагностировали у всех раненых множественные осколочные травмы.