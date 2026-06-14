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14 июня, 08:43

Две женщины ранены при атаках дронов ВСУ на дома в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

В Курской области два мирных жителя пострадали при атаках украинских дронов. Утром один БПЛА ударил по Рыльску, ещё один атаковал частный дом в деревне Гирьи Беловского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, в Рыльске ранена 58-летняя женщина. У неё диагностировали слепое осколочное ранение правой голени. Во втором случае пострадала 74-летняя женщина. После удара по частному дому она получила слепые осколочные ранения лица и правой руки.

«Они обе доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!» — пишет Хинштейн.

БПЛА ударил по жилому дому в Орле: один человек погиб, девять пострадали
БПЛА ударил по жилому дому в Орле: один человек погиб, девять пострадали

Ранее ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. В результате один человек погиб и двое пострадали.

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Андрей Бражников
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