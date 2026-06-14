Две женщины ранены при атаках дронов ВСУ на дома в Курской области

В Курской области два мирных жителя пострадали при атаках украинских дронов. Утром один БПЛА ударил по Рыльску, ещё один атаковал частный дом в деревне Гирьи Беловского района, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, в Рыльске ранена 58-летняя женщина. У неё диагностировали слепое осколочное ранение правой голени. Во втором случае пострадала 74-летняя женщина. После удара по частному дому она получила слепые осколочные ранения лица и правой руки.

«Они обе доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!» — пишет Хинштейн.

Ранее ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. В результате один человек погиб и двое пострадали.