ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 18:35

Ковальчук: Один человек погиб и двое ранены при атаках ВСУ в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. В результате один человек погиб и двое пострадали. О последствиях рассказал врио губернатора Егор Ковальчук.

В городе Стародуб удар FPV-дрона пришёлся по мирной жительнице. Женщину госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь.

Ещё одно нападение произошло в посёлке Суземка. Там беспилотник-камикадзе нанёс ранения двум гражданским.

Пострадавших быстро довезли до больницы. Медики боролись за их жизни, однако травмы одного из мужчин оказались несовместимы с жизнью. Он скончался.

Глава региона принёс соболезнования семье погибшего. Он также пожелал выздоровления тем, кто проходит лечение.

Дополнительные боевые дроны отправили на защиту трассы «Новороссия» от ВСУ
Дополнительные боевые дроны отправили на защиту трассы «Новороссия» от ВСУ

Врио губернатора пообещал, что все затронутые ситуацией получат материальную помощь и поддержку. Он призвал жителей приграничных районов не игнорировать меры безопасности и беречь себя.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
Подписаться на LIFE
Комментарий
0
avatar