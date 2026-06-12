Дополнительные боевые дроны отправили на защиту трассы «Новороссия» от ВСУ

Дополнительные российские боевые беспилотники начали патрулировать федеральную трассу «Новороссия», протянувшуюся через Херсонскую область в Крым. Дорога стала объектом постоянных атак со стороны Украины, что заставило усилить её безопасность. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

Патрулирование дронами трассы «Новороссия». Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«На важнейших автомобильных направлениях юга России, включая трассу «Новороссия», усилена работа по противодействию вражеским беспилотникам», — говорится в его тексте в телеграм-канале.

По словам Сальдо, БПЛА патрулируют дороги и уже помогают уничтожать беспилотники ВСУ, которые пытаются атаковать гражданские машины.

Трасса «Новороссия» (также известна как автодорога Р-280 «Новороссия») — это стратегическая автомобильная магистраль, соединяющая город Ростов-на-Дону с полуостровом Крым через территории исторических регионов. Маршрут включает ключевые населённые пункты: Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее до Джанкоя, обеспечивая сухопутный коридор в Крым. Протяжённость трассы составляет около 700–800 км (в зависимости от выбора маршрута), она имеет две-четыре полосы движения, преимущественно асфальтобетонное покрытие. Дорога имеет статус федеральной трассы России и находится в оперативном управлении Росавтодора.