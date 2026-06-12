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Регион
12 июня, 16:35

Дополнительные боевые дроны отправили на защиту трассы «Новороссия» от ВСУ

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Дополнительные российские боевые беспилотники начали патрулировать федеральную трассу «Новороссия», протянувшуюся через Херсонскую область в Крым. Дорога стала объектом постоянных атак со стороны Украины, что заставило усилить её безопасность. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

Патрулирование дронами трассы «Новороссия». Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«На важнейших автомобильных направлениях юга России, включая трассу «Новороссия», усилена работа по противодействию вражеским беспилотникам», — говорится в его тексте в телеграм-канале.

По словам Сальдо, БПЛА патрулируют дороги и уже помогают уничтожать беспилотники ВСУ, которые пытаются атаковать гражданские машины.

На трассе «Новороссия» ввели ограничения на пассажирские перевозки
На трассе «Новороссия» ввели ограничения на пассажирские перевозки

Трасса «Новороссия» (также известна как автодорога Р-280 «Новороссия») — это стратегическая автомобильная магистраль, соединяющая город Ростов-на-Дону с полуостровом Крым через территории исторических регионов. Маршрут включает ключевые населённые пункты: Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее до Джанкоя, обеспечивая сухопутный коридор в Крым. Протяжённость трассы составляет около 700–800 км (в зависимости от выбора маршрута), она имеет две-четыре полосы движения, преимущественно асфальтобетонное покрытие. Дорога имеет статус федеральной трассы России и находится в оперативном управлении Росавтодора.

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Татьяна Миссуми
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