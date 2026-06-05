На трассе «Новороссия» ввели ограничения на пассажирские перевозки

В ЛНР ограничили пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Соответствующий указ подписал глава республики, сообщило правительство ЛНР.





Ограничения вводятся с 04:00 6 июня 2026 года. Власти объяснили решение агрессией Вооружённых сил Украины (ВСУ).

До особого распоряжения хозяйствующим субъектам запрещено выполнять регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на отдельных участках трасс Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь и Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь.

Также власти запретили перевозку групп детей автомобильным транспортом по территории ЛНР. Исключение сделали для мероприятий регионального Минобрнауки. Кроме того, в республике ограничили движение пригородных поездов. Исключения будет определять Минтранс ЛНР.

Внутренние автобусные рейсы продолжат работу. При этом в некоторых случаях их маршруты изменятся. Координировать исполнение указа будут Минтранс, МВД и Военная комендатура республики.

Ранее в Кремле вопрос о дополнительных мерах защиты трассы «Новороссия» отнесли к компетенции Минобороны и региональных властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по этой теме нужно обращаться к профильным ведомствам. Он отметил, что безопасность дороги входит в зону ответственности региона и российского оборонного ведомства.