В Кремле ответили на вопрос о защите трассы «Новороссия»

Вопрос о дополнительных мерах защиты трассы «Новороссия» в Херсонской области относится к компетенции Минобороны и региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможных планах усилить безопасность дороги.

«Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства, поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом», — сказал представитель Кремля.

Ранее губернаторы Херсонской и Запорожской областей сообщали о дистанционном минировании отдельных участков трассы.

Трасса «Новороссия» проходит от Ростова-на-Дону до Симферополя через территорию новых регионов. Дорога имеет важное значение для транспортного сообщения между югом России, Приазовьем и Крымом.

На фоне сообщений о минировании вопрос защиты маршрута стал особенно чувствительным, поскольку трассу используют как гражданский транспорт, так и службы, обеспечивающие связь между регионами.