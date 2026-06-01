ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 09:37

В Кремле ответили на вопрос о защите трассы «Новороссия»

Песков назвал защиту трассы «Новороссия» вопросом Минобороны

Вопрос о дополнительных мерах защиты трассы «Новороссия» в Херсонской области относится к компетенции Минобороны и региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможных планах усилить безопасность дороги.

«Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства, поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом», — сказал представитель Кремля.

Ранее губернаторы Херсонской и Запорожской областей сообщали о дистанционном минировании отдельных участков трассы.

Проработаны альтернативные объезды трассы «Новороссия»
Проработаны альтернативные объезды трассы «Новороссия»

Трасса «Новороссия» проходит от Ростова-на-Дону до Симферополя через территорию новых регионов. Дорога имеет важное значение для транспортного сообщения между югом России, Приазовьем и Крымом.

На фоне сообщений о минировании вопрос защиты маршрута стал особенно чувствительным, поскольку трассу используют как гражданский транспорт, так и службы, обеспечивающие связь между регионами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar