ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об опасности на автомобильной трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. По его словам, там зафиксировали применение комплексной системы дистанционного минирования.

Балицкий заявил, что БПЛА сбрасывает взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения. Сработать оно может как при проезде автомобиля, так и при появлении пешехода.

«Меры безопасности над автомобильными дорогами усилены, работают мобильно-огневые группы, движение БПЛА фиксируется на подлёте, однако их число значительное. Только за прошедшие сутки на подлёте к границам Запорожской области уничтожено около 100 БПЛА противника», — заявил губернатор.

Водителей призвали быть максимально внимательными, особенно на обочинах и участках, где могут находиться подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов нужно сразу сообщать в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.

Оперативные службы переведены на усиленный режим. Граждан призвали сохранять собранность, учитывать рекомендации правоохранительных и силовых структур и внимательно следить за собственной безопасностью.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ нанесли удары по школе и детскому саду в Запорожской области. Всего за сутки от обстрелов в регионе погибли двое, ранены шестеро.