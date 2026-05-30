Проработаны альтернативные объезды трассы «Новороссия»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти разработали запасные маршруты для объезда трассы «Новороссия», учитывая текущую ситуацию. Он также подчеркнул важность координации с ДНР и Херсонской областью, призвал доверять только надёжным источникам и следовать указаниям военных и ГИБДД в случае непредвиденных обстоятельств, сохраняя бдительность.

«Проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки. Работаем в постоянной координации с коллегами из ДНР и Херсонской области», — написал Балицкий в Telegram-канале.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на маршрутах, обеспечивая безопасность участников дорожного движения. Локальные логистические трудности действительно возникают, но они носят исключительно временный характер.

Особый акцент сделан на безопасности детей. Все поездки к местам летнего отдыха осуществляются в сопровождении специальных служб по заранее согласованным маршрутам. Кроме того, проработаны альтернативные пути объезда на случай изменения оперативной обстановки. Власти координируют действия с коллегами из ДНР и Херсонской области. Жителей просят доверять только проверенным источникам и в любой внештатной ситуации следовать указаниям военных и сотрудников ГИБДД.

Напомним, ранее Евгений Балицкий сообщил о возросшей опасности на трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. По его словам, противник применил там систему дистанционного минирования. Беспилотники сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Сработать такая ловушка может и под колёсами автомобиля, и при появлении пешехода. Водителей призвали к максимальной бдительности, особенно на обочинах и в местах, где могут оказаться подозрительные предметы.