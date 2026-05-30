На трассе «Новороссия» дрон ВСУ атаковал бензовоз

В Сальково Херсонской области, где пролегает трасса «Новороссия», дрон ВСУ атаковал бензовоз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко. Удар пришёлся по кабине, цистерна не пострадала.

«Информация о состоянии водителя уточняется», — сказал он.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об опасности на автомобильной трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа. По его словам, там зафиксировали применение комплексной системы дистанционного минирования. Балицкий заявил, что украинские БПЛА сбрасывают взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения. Сработать оно может как при проезде автомобиля, так и при появлении пешехода.