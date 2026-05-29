29 мая, 13:05

Водитель КАМАЗа погиб при подрыве на мине на трассе «Новороссия»

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Водитель КАМАЗа погиб при подрыве на мине на трассе «Новороссия». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Около шести утра беспилотник «Баба-яга» сбросил взрывные устройства на дорогу в районе административной границы Херсонской и Запорожской областей. Боеприпасы оказались разбросаны прямо на проезжей части и у обочин.

Эти мины реагируют на движение, создавая смертельную угрозу для гражданских машин. В результате подрыва погиб водитель грузовика. Также повреждения получили несколько автомобилей, перевозивших квартирные блоки для объектов в Геническе.

Дорожное полотно сейчас перекрыто. На месте работают специалисты, занимающиеся разминированием опасного участка.

Сальдо назвал случившееся циничным варварством и сравнил такие действия по жестокости с фашистской блокадой Ленинграда. По его словам, враг пытается запугать людей, нарушить связь между территориями и сломить волю мирного населения.

Автомобилистов просят соблюдать на дорогах предельную внимательность. Особую осторожность следует проявлять на обочинах и в местах, где могут лежать подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов необходимо сразу обращаться в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.

