Водитель КАМАЗа погиб при подрыве на мине на трассе «Новороссия»
Водитель КАМАЗа погиб при подрыве на мине на трассе «Новороссия». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Около шести утра беспилотник «Баба-яга» сбросил взрывные устройства на дорогу в районе административной границы Херсонской и Запорожской областей. Боеприпасы оказались разбросаны прямо на проезжей части и у обочин.
Эти мины реагируют на движение, создавая смертельную угрозу для гражданских машин. В результате подрыва погиб водитель грузовика. Также повреждения получили несколько автомобилей, перевозивших квартирные блоки для объектов в Геническе.
Дорожное полотно сейчас перекрыто. На месте работают специалисты, занимающиеся разминированием опасного участка.
Сальдо назвал случившееся циничным варварством и сравнил такие действия по жестокости с фашистской блокадой Ленинграда. По его словам, враг пытается запугать людей, нарушить связь между территориями и сломить волю мирного населения.
Автомобилистов просят соблюдать на дорогах предельную внимательность. Особую осторожность следует проявлять на обочинах и в местах, где могут лежать подозрительные предметы. При обнаружении опасных объектов необходимо сразу обращаться в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.
