К Крыму построят новые дороги через Херсонскую область

На Херсонском направлении к Крыму проложат дополнительные транспортные коридоры, чтобы ликвидировать пробки и обезопасить трассу от дронов. О планах властей ТАСС на полях ПМЭФ рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Крым сухопутным коридором связан только через Херсонскую область. Все транспортные и дорожные возможности проходят через территорию Херсонской области. Их три всего, проезда, которые есть. <...> Создаются дополнительные коридоры, чтобы рассредоточить движение, чтобы не было очередей, чтобы спокойней можно было проехать», — сказал Сальдо.

Вместе с этим формируются новые вооружённые подразделения, задача которых — прикрывать дороги от налётов беспилотников. Комплекс этих мер, по словам Сальдо, заметно повысит безопасность всего пути.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на случай осложнения обстановки власти уже проработали запасные маршруты для объезда трассы «Новороссия». По его словам, координация с соседними ДНР и Херсонской областью ведётся в постоянном режиме. Балицкий подчеркнул, что сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на трассах, обеспечивая безопасность движения.