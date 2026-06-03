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Регион
3 июня, 17:19

К Крыму построят новые дороги через Херсонскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /alexgo.photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /alexgo.photography

На Херсонском направлении к Крыму проложат дополнительные транспортные коридоры, чтобы ликвидировать пробки и обезопасить трассу от дронов. О планах властей ТАСС на полях ПМЭФ рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Крым сухопутным коридором связан только через Херсонскую область. Все транспортные и дорожные возможности проходят через территорию Херсонской области. Их три всего, проезда, которые есть. <...> Создаются дополнительные коридоры, чтобы рассредоточить движение, чтобы не было очередей, чтобы спокойней можно было проехать», — сказал Сальдо.

Вместе с этим формируются новые вооружённые подразделения, задача которых — прикрывать дороги от налётов беспилотников. Комплекс этих мер, по словам Сальдо, заметно повысит безопасность всего пути.

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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на случай осложнения обстановки власти уже проработали запасные маршруты для объезда трассы «Новороссия». По его словам, координация с соседними ДНР и Херсонской областью ведётся в постоянном режиме. Балицкий подчеркнул, что сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на трассах, обеспечивая безопасность движения.

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Юлия Сафиулина
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