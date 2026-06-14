БПЛА ударил по жилому дому в Орле: один человек погиб, девять пострадали

В Орле украинский БПЛА ударил по жилому дому, в результате атаки погиб один человек, ещё девять пострадали. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«К глубокой скорби, один человек погиб, ещё девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявил Клычков.

Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жителей повреждённых квартир временно разместили в гостиницах города.

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Ликвидация последствий атаки продолжается, ситуация, по словам губернатора, находится под контролем

Ранее ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. В результате один человек погиб и двое пострадали.