БПЛА ударил по жилому дому в Орле: один человек погиб, девять пострадали
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В Орле украинский БПЛА ударил по жилому дому, в результате атаки погиб один человек, ещё девять пострадали. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«К глубокой скорби, один человек погиб, ещё девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявил Клычков.
Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жителей повреждённых квартир временно разместили в гостиницах города.
На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Ликвидация последствий атаки продолжается, ситуация, по словам губернатора, находится под контролем
Ранее ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. В результате один человек погиб и двое пострадали.
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