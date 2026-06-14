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Регион
14 июня, 07:42

БПЛА ударил по жилому дому в Орле: один человек погиб, девять пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Орле украинский БПЛА ударил по жилому дому, в результате атаки погиб один человек, ещё девять пострадали. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«К глубокой скорби, один человек погиб, ещё девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявил Клычков.

Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жителей повреждённых квартир временно разместили в гостиницах города.

На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Ликвидация последствий атаки продолжается, ситуация, по словам губернатора, находится под контролем

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Андрей Бражников
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