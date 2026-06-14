ПВО за семь часов уничтожила 104 украинских беспилотника над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника самолётного типа над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 14:00 до 21:00 мск 14 июня. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем.

Также российские силы ПВО работали над акваториями Азовского и Чёрного морей, где были уничтожены беспилотники противника.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области. В результате один человек погиб и двое пострадали.