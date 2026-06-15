Губернатор рассказал о помощи пострадавшим при ночной атаке БПЛА на Тулу

Пострадавшим при ночной атаке украинских беспилотников на Тулу окажут всю необходимую медицинскую и материальную помощь. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев после заседания оперативного штаба в своём канале в МАХ.

По предварительным данным, удар пришёлся по жилому сектору Тулы. Погибли три человека, ещё трое получили ранения, среди пострадавших — годовалый ребёнок. Повреждения также зафиксированы в посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский: там пострадали несколько домов и коммерческих объектов.

Миляев заявил, что сейчас главное — жизнь и здоровье раненых, а медики делают всё возможное. Всем пострадавшим предоставят выплаты в связи с ранениями и утратой имущества, семьям погибших окажут необходимую поддержку.

Администрация Тулы проводит подворовый обход в населённых пунктах, попавших под атаку БПЛА. Специалисты фиксируют повреждения и определяют объём помощи жителям. С 15 по 17 июня в регионе рекомендовали воздержаться от проведения развлекательных мероприятий.

Ранее Life.ru писал, что ночью украинские дроны ударили по жилому сектору Тулы и прилегающим посёлкам. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, врачи оказывают помощь пострадавшим.