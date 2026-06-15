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Регион
15 июня, 08:37

В Орле после удара БПЛА повреждены почти 100 квартир и 40 машин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Орле рассказали о последствиях атаки беспилотника, произошедшей 14 июня. Удар пришёлся по жилому строению, в результате чего погиб один человек, а ещё девять получили ранения.

Масштаб разрушений оказался значительным: повреждения получили почти сотня квартир и 40 автомобилей. Местные власти уже приступили к оценке ущерба, чтобы оперативно выплатить компенсации собственникам жилья.

Губернатор Андрей Клычков на правительственном совещании признал, что несмотря на все предпринимаемые меры, предотвратить трагедию не удалось.

«Мы в последнее время очень много внимания уделяем вопросам безопасности, но в воскресенье, я думаю, что все читали новости, в курсе», — отметил чиновник.

Сейчас основная задача мэрии — завершить обследование имущества и обеспечить поддержку жильцам, размещённым в пунктах временного пребывания. Власти пообещали, что ни один из пострадавших граждан не останется без внимания и положенных выплат.

За ночь над регионами России сбили 123 украинских БПЛА
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Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Украина также нанесла удар дронами по жилому сектору Тулы и прилегающим посёлкам. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о трёх погибших и троих раненых, среди которых оказался годовалый ребёнок. Экстренные службы региона продолжают работать на месте происшествия, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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