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Регион
15 июня, 04:52

За ночь над регионами России сбили 123 украинских БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата самолётного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и Краснодарского края.

Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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А в ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели были сбиты над 15-ю регионами страны и над акваторией Азовского моря.

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Артём Гапоненко
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