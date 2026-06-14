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Регион
14 июня, 04:58

Минобороны сообщило об уничтожении 249 украинских беспилотников за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями, а также над Республикой Крым и Азовским морем.

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А в ночь на 13 июня силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели были сбиты над 14-ю регионами страны и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Артём Гапоненко
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