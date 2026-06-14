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Регион
14 июня, 02:41

В Ярославле перекрыли трассу на Москву из-за атаки украинских дронов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы Украины атаковали Ярославль беспилотниками. Власти приняли меры для защиты граждан: перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Дорогу закрыли от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной трассой. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», — написал глава региона.

Глава региона добавил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу. Они обеспечивают безопасность жителей и объектов инфраструктуры.

Обломки украинских дронов упали на территорию промпредприятия в Новомосковске
Обломки украинских дронов упали на территорию промпредприятия в Новомосковске

Ранее был закрыт аэропорт Ярославля. Меры приняны из соображений безопасности. Кроме этого остаются закрытыми воздушные гавани в Калуге, Тамбове и Нижнем Новгороде.

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Лия Мурадьян
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