В Ярославле перекрыли трассу на Москву из-за атаки украинских дронов

Вооружённые силы Украины атаковали Ярославль беспилотниками. Власти приняли меры для защиты граждан: перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Дорогу закрыли от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной трассой. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», — написал глава региона.

Глава региона добавил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу. Они обеспечивают безопасность жителей и объектов инфраструктуры.

Ранее был закрыт аэропорт Ярославля. Меры приняны из соображений безопасности. Кроме этого остаются закрытыми воздушные гавани в Калуге, Тамбове и Нижнем Новгороде.