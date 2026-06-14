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Регион
14 июня, 02:34

Обломки украинских дронов упали на территорию промпредприятия в Новомосковске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обломки сбитых украинских беспилотников рухнули на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Информацию сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска», — указал Миляев.

Глава региона добавил, что экстренные службы уже отреагировали на происшествие и работают на месте падения БПЛА. Специалисты уточняют характер повреждений. Правительство региона развернуло работу оперативного штаба.

Сейчас в Тульской области сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов.

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Лия Мурадьян
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