Обломки украинских дронов упали на территорию промпредприятия в Новомосковске
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Обломки сбитых украинских беспилотников рухнули на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области. Информацию сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
«В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска», — указал Миляев.
Глава региона добавил, что экстренные службы уже отреагировали на происшествие и работают на месте падения БПЛА. Специалисты уточняют характер повреждений. Правительство региона развернуло работу оперативного штаба.
Сейчас в Тульской области сохраняется угроза атак беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Росавиация закрыла для самолётов аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры приняли из соображений безопасности полётов. Кроме этого остаются закрытыми воздушные гавани в Калуге и Тамбове.
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