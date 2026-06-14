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Регион
13 июня, 21:40

Вся Херсонская область осталась без света из-за атаки ВСУ на Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Четырнадцать муниципалитетов Херсонской области остались без электричества в ночь на 14 июня. Причиной стали нарушения в энергосистеме соседнего региона. Авария произошла после атаки вооруженных сил Украины на Запорожскую область. Эту информацию опубликовал Telegram-канал компании «Херсонэнерго».

Представители энергокомпании сообщили, что технологическое нарушение в Запорожье привело к аварийному отключению. Света нет в Скадовском, Алешкинском, Голопристанском, Чаплынском, Каланчакском, Геническом, Новотроицком, Ивановском, Нижнесерогозском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Великолепетихском, Каховском и Новокаховском муниципальных округах. Во всех перечисленных районах электроснабжение отсутствует полностью.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов», — указано в сообщении.

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Этой же ночью в Запорожской области зафиксировали перебои с подачей электроэнергии. Их вызвала атака беспилотных летательных аппаратов. Удары повредили объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к частичному отключению света на территории области.

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Лия Мурадьян
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