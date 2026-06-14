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13 июня, 21:01

Часть Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

В Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электричества на территории области. Специалисты проводят оценку последствий.

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону Москвы
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Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при ударе украинского БПЛА по центральному рынку города Сватово в Луганской Народной Республике. Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

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Артём Гапоненко
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