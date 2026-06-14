Часть Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА
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В Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, в результате ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электричества на территории области. Специалисты проводят оценку последствий.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при ударе украинского БПЛА по центральному рынку города Сватово в Луганской Народной Республике. Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.
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