Часть Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА

В Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электричества на территории области. Специалисты проводят оценку последствий.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при ударе украинского БПЛА по центральному рынку города Сватово в Луганской Народной Республике. Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.